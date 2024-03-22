بن رحمة ضمن “التوب 30” الأعلى أجرا في “الليغ1”

تواجد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، ضمن قائمة “التوب 30” لأعلى لاعبي “الليغ1” الفرنسية أجرا.

وكان بن رحمة، قد التحق بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الفارط، قادما من وست هام الانجليزي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.

وأظهرت إحصائيات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن لاعب الخضر. يتواجد في المركز الـ 29 الأعلى أجرا في “الليغ1” براتب شهري بقيمة 350 ألف أورو.

وحسب ذات الصحيفة، فقد تصدر النجم الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، القائمة براتب شهري صاف بـ 6 ملايين أورو.

وفي نادي “لوال” احتل بن رحمة، المركز الثالث لأعلى اللاعبين أجرا رفقة الحارس أنتوني لوبيز. براتب صاف قدرته “ليكيب” بـ 350 ألف أورو. بينما تصدر قائمة ليون، لاكازيت رفقة ماتيتش بـ 500 ألف أورو، وعادت الوصافة للثنائي توليسو ولوفرين بـ 400 ألف أورو.