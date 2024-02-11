بن رحمة ضمن قائمة أولمبيك ليون لأول مرة

تواجد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، في قائمة ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي، لأول مرة منذ التحاقه بالفريق.

ويحل ليون مساء اليوم الأحد، ضيفا على نادي مونبولييه، برسم الجولة الـ 21 من “الليغ1” الفرنسية، وهي المباراة التي قد تشهد أول ظهور للدولي الجزائري.

وكشفت الصحفة الرسمية لنادي أولمبيك ليون، على منصة “إكس” عن قائمة الـ 21 لاعبا. الذين تم استدعاؤهم لسفرية مونبولييه، وعرفت القائمة تواجد بن رحمة، لأول مرة.

وكان بن رحمة، قد انضم إلى “لوال” في الميركاتو الشتوي الماضي. قادما من وست هام الانجليزي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.

وغاب لاعب الخضر، عن مباراة الأربعاء الفارط، أمام ليل في كأس فرنسا، بسبب العقوبة، اثر الطرد الذي تعرض له في كأس انجلترا رفقة ناديه السابق، أمام بريستول.