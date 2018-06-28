بن رحمة مابين “البريمير ليغ” و”الليغا”

يتجه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة لمُغادرة “فرنسا” نهائيا هذه الصائفة، بعد تلقيه عروضا من “البريمير ليغ” الإنجليزية و”الليغا” الإسبانية.

وأشارت، جريدة “ليكيب”، بأن المُتألق خلال الموسم المُنقضي مع “شاتورو” في الليغ 2 الفرنسية، مُتابع وبقوة من طرف “هادرسفيلد تاون”.

وإضافة لـ”التيريز” فإن الجناح الطائر، محل إهتمام من “ليغانيس”، والذي إستفسر عن وضعية صاحب الـ22 عاما، وإمكانية الإستفادة من خدماته.

ولايزال بن رحمة، مُرتبطا مع “نيس” لـ2019، وهناك إمكانية لعودته لـ”النسور” خاصة بعد رحيل المدرب “فافر” الذي رفض منحه الفُرصة.