بن رحمة: “ما حدث في ألكمار خطير وعائلاتنا لم تكن بأمان”

تحدث الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن الأجواء المشحونة، التي عاشها رفقة زملاءه في وست هام، أمس، بمناسبة لقاءهم أمام المضيف ألكمار الهولندي، في نصف نهائي المؤتمر الأوروبي.

ووصف بن رحمة، الأمر بـ “الخطير” لأن عائلات اللاعبين كانت هناك، مضيفا: “ليس من الطبيعي أن تصل جماهير ألكمار، إلى الأماكن التي تتواجد فيها عائلاتنا. هكذا بكل بساطة وفي غياب الأمن”.

كما استغرب لاعب الخضر. غياب الأمن في ملعب “أفاس” بألكمار: “لقد تعرضوا للضرب والركل (أفراد من عائلات اللاعبين)، من غير المقبول غياب الأمن في مثل هذه المواعيد. لقد كان هناك أجداد وأمهات وآباء في تلك المدرجات”.

وختم بن رحمة. في تصريحات خص بها قناة “كنال +” الفرنسية: “الأمر خطير للغاية لأنهم لم يكونوا بأمان (يقصد عائلا اللاعبين) في مباراة لكرة القدم”.