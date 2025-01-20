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الرياضة

بن رحمة مرشح للعودة إلى انجلترا

بقلم محمد لمين صحراوي
بن رحمة مرشح للعودة إلى انجلترا
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رشحت تقارير صحفية فرنسية، لاعب “الخضر” سعيد بن رحمة، لمغادرة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان بن رحمة، قد التحق بـ “لوال” جانفي 2024، على سبيل الإعارة من نادي برينتفورد الانجليزي، لـ 6 أشهر، ليقرر الفريق الفرنسي، تفعيل بند شراء عقده نهائيا.

وأكد الصحفي الفرنسي “سانتي أونا” بأن بن رحمة، الذي عانى من صافرات الاستهجان. في لقاء أول أمس، أمام الضيف تولوز، ضمن الجولة الـ 18 من “الليغ1”. يتجه نحو مغادرة ليون، جانفي الجاري.

كما أبرز الصحفي ذاته، بأن لاعب “الخضر” يحظى باهتمام كبير من طرف عدة أندية انجليزية وأخرى من الخليج، تراقب وضعه باهتمام كبير.

مشيرا في ختام تغريدته على حسابه الشخصي، عبر منصة “إكس” إلى أن إدارة أولمبيك ليون، رفضت مؤخرا عرضا من نيوم السعودي. لاستعارة بن رحمة، بقيمة 7 ملايين أورو.

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