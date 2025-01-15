بن رحمة يقصى من كأس فرنسا على يد ناد مغمور

تعرض الجناح الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، اليوم الأربعاء، لإقصاء مر رفقة فريقه أولمبيك ليون، من الدور الـ16 لكأس فرنسا.

أمام نادي بورغاون الناشط في الدرجة الخامسة هواة، بضربات الترجيح 4 مقابل 2، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المواجهة بهدفين مقابل هدفين.

وخاض لاعب الخضر، بن رحمة، هذه المواجهة أساسيا ولغاية الدقيقة الـ76 من الشوط الثاني، كما بصم على تمريرة الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة الـ45 من الشوط الأول.

ليصل لاعب الخضر، للمساهمة التهديفية التاسعة مع فريقه هذا الموسم في كل المنافسات، بتسجيله 3 أهداف و تقديم 6 تمريرات حاسمة.