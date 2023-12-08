بن رحمة مطلوب في “الليغ1” الفرنسية

رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الجمعة، لاعب الخضر، ونجم نادي وست هام الانجليزي، سعيد بن رحمة، للعودة إلى أجواء “الليغ1″، بداية من شهر جانفي المقبل.

وأفاد موقع “foot01” الفرنسي اليوم الجمعة، بأن نادي أولمبيك ليون. يخطط لثورة في الميركاتو الشتوي المقبل، ويضع لاعب الخضر. سعيد بن رحمة على رأس أولوياته.

وسبق للدولي الجزائري، اللعب في “الليغ1″ مع نيس الفرنسي، ما بين 2013-2018. تزامت مع انتقاله على سبيل الإعارة إلى نادي أونجي وشاتورو على التوالي.

والتحق بن رحمة، صيف 2018 بـ”البريميرليغ” التي غادرها نحو وست هام صيف 2020. ليقرر النادي شراء عقده نهائيا جانفي 2021 إلى غاية 2026.

إلا أن لاعب الخضر خرج في الفترة الماضية من مخططات مدرب الهامرز، “ديفيد مويس” الأمر الذي جعل الصحافة الانجليزية، ترشحه للرحيل جانفي المقبل.