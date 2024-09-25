بن رحمة مغضوب عليه في ليون

أوضحت تقارير إعلامية فرنسية، سبب تهميش مدرب أولمبيك ليون، جين ريمي ساج، الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة.

وكشف الصحفي الفرانكو الجزائري بقناة “أر أم سي”، وليد أشرور، أمس الثلاثاء، خلال حصة “AFTER FOOT RMC” مستجدات داخل بيت نادي ليون. وأوضح المصدر بخصوص وضعية لاعب الخضر قائلاً: “بن رحمة استأنف التحضيرات الصيفية وهو في حالة بدنية متدهورة و بوزن زائد”.

للإشارة، خاض اللاعب، السعيد بن رحمة، مواجهتين فقط منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، مع فريقه ليون. أمام كل من رين وموناكو، وغاب عن آخر مواجهتين أمام لانس وستراسبورغ.