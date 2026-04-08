بن رحمة يتفوق على عوار في الدوري السعودي

قاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، اليوم الأربعاء، فريقه نيوم لتحقيق فوز مثير على حساب الاتحاد بنتيجة 4-3، في مواجهة قوية لحساب الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

ودخل بن رحمة اللقاء بقوة، إذ افتتح باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز رودريغيز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 16.

وردّ الاتحاد عن طريق النصيري الذي قلص الفارق ثم عادل النتيجة في الدقيقة 44، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، منح حسام عوار التقدم لفريقه الاتحاد في الدقيقة 49، مؤكدًا حضوره في اللقاء، غير أن سعد أعاد التوازن سريعًا لنيوم بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55.

واستمرت الإثارة إلى غاية الدقائق الأخيرة، حيث نجح الهيجي في تسجيل هدف الفوز لنيوم، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وشارك بن رحمة أساسيًا وقدم أداءً مميزًا قبل أن يستبدل في الوقت بدل الضائع (90+3)، فيما غادر عوار أرضية الميدان في الدقيقة 85 بعد مباراة قوية من جانبه.

وعلى مستوى الأرقام، رفع بن رحمة رصيده هذا الموسم إلى 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 23 مباراة. بينما يملك عوار 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 18 مباراة.