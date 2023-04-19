بن رحمة يشارك الجالية المسلمة الإفطار بملعب واست هام

شارك الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، أمس الثلاثاء، الجالية المسلمة بلندن، وجبة الإفطار، التي نظمها واستهام بملعب الفريق.

ونشر نجم الخضر بن رحمة، صوراً له رفقة عدد من معجبيه، وزملائه بالفريق أبرزهم الدولي المغربي نايف أكراد، عبر حسابه بالأنستغرام وعلق علىها:”الإفطار في واست هام”.

كما تفاعل متابعي لاعب الخضر بن رحمة، إيجابيا مع منشوره،وأبدوا إعجابهم بخرجة اللاعب التي تُبين تعلقه بالجالية العربية المسلمة.