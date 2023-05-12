بن رحمة يعزز رصيد مساهماته التهديفية هذا الموسم

يواصل الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، تحسين أرقامه التهديفية هذا الموسم مع فريقه واستهام في كل المنافسات.

بعد أن قاد فريقه لتحقيق الفوز ضد أزاد ألكمار الهولندي، برسم ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية.

وبهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شارك فيه لاعب الخضر أساسيا طيلة الدقيقة 89، عرف تسجيل بن رحمة هدف تعديل النتيجة لصالح فريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.

كما نال بن رحمة أفضل تنقيط في اللقاء بعلامة 8.4، بعد أن لمس الكرة 79 مرة، منها 41 تمريرة ناجحة.

وسدد السعيد بن رحمة 6 كرات نحو المرمى 3 منها داخل الإطار، وفاز في 8 صراعات ثنائية من أصل 12.

يجدر الإشارة، يُعد بن رحمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في فريقه واستهام هذا الموسم برصيد 16 هدفا في كل المنافسات.

ومن أصل 48 مباراة خاضها بن رحمة في كل المنافسات هذا الموسم.