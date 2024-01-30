بن رحمة يعود إلى “الليغ 1” مقابل 17.5 مليون أورو !

وافقت إدارة نادي واست هام الانجليزي، على بيع لاعبها الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مقابل 17.5 مليون أورو.

وقبل ساعات فقط عن اختتام الميركاتو الشتوي، كشفت “ليكيب” الفرنسية، نقلا عن صحيفة “ذا صن” الانجليزية، بأن بن رحمة، سيغادر “البريميرليغ” نحو “الليغ1”.

وفي هذا الصدد، أبرزت ذات الصحيفة، بأن الوجهة ستكون نحو أولمبيك ليون. الذي قدم عرضا رسميا بقيمة 17.5 مليون أورو، وهو العرض الذي رحب به واست هام.

للإشارة فإن بن رحمة. المرتبط مع “الهامرز” إلى 2026، كان مطلوبا من أولمبيك مارسيليا. الذي اقترح إستعارته، إلا أن الفريق اللندني رفض المقترح، بسبب إصراره على بيع عقده نهائيا.

وقدم لاعب الخضر، الذي غاب عن “كان” كوت ديفوار. لخيارات فنية، مستويات باهتة هذا الموسم رفقة “المطارق”، حيث شارك في 22 مباراة جمع خلالها 1204 دقيقة، ولم يسجل أي هدف مقابل صناعة 3.