بن رقطة: الوضعية الجوية للطقس عادية..والنشرات الخاصة صحيحة

قالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية التي تعيشها الجزائر شتوية وعادية.

مضيفة في حديث لـ” النهار” أن تسلسل الإضطرابات الجوية المحملة بأمطار وثلوج وهواء بارد لم نشهدها من قبل.

حيث لم يميز الصفاء المناطق الشرقية والوسطى الشرقية منذ الأسبوع الفارط.

وأشارت إلى أن كميات الأمطار المتساقطة كانت فوق معدلها الفصلي حيث تم تسجيل كميات معتبرة منذ يوم الأحد إلى غاية الجمعة الفارطة.

123 ملم على ولاية عين الدفلى، 143 ملم بالمدية، 103 ملم بالبويرة، 113 ملم بعنابة، و95 ملم بكل من ولايتي جيجل وسكيكدة.

وقالت ذات المتحدثة أن هنالك بعض الأطراف عاتبت الديوان على النشريات الخاصة التي كان يقوم بإصدارها يوميا.

مؤكدة أنها ليست مكررة وإنما يتم إصدار النشريات لمتابعة تطورات الطقس أين يتم إصدار 3 نشريات يوميا.

تخص الأمطار، الرياح، والثلوج، بالإضافة إلى التنبيهات التي تكون من الدرجة الأولى والثانية.

مفيدة بأن كل توقعات النشريات الخاصة التي يرسلها الديوان كانت صحيحة ومثلما هو متوقع.