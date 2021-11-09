بن زيان: إصلاح شامل لمنظومة الرياضة الجامعية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن القيام بإصلاح شامل لمنظومة الرياضة الجامعية، حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض.

وقال الوزير، في كلمة له بمناسبة انطلاق الموسم الجامعي الجديد في قطاع الشباب والرياضة في المدرسة العليا لعلوم الرياضية وتكنولوجياتها، إن قطاعه يعمل على تحيين الرياضة الجامعية وتنقيحها وإدخال التعديلات وإدخال الرياضة في مشاريع المؤسسات الجامعية.

وأكد بن زيان، إن الرياضة الجامعية هي الخزان الحقيقي لرياضات النخبة، حيث اهدت العديد من الأبطال للجزائر في العديد من التخصصات.