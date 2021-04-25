بن زيان: إنشاء أقسام للمتميزين في الأطوار الثلاث.. وتذليل كل العوائق التي تواجه الرياضيات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ، أن الجزائر أولت إهتماما كبيرا للتربية والتعليم.

وأضاف الوزير، خلال لقائه بعدد من الوزراء لتكوين فوج عمل حول الرياضيات، أن الإنخراط في علم الرياضيات كأداة جودة الحياة الحديثة.

وشدد الوزير على ضرورة توفير أساتذة وباحثين في الرياضيات مستعدين للتأطير والتكوين وجعلها في نفس المستوى مع نظيرتها في العالم.

وأضاف الوزير، أن الجزائر شاركت بـ 19 مختبر ووجود باحثين في مختلف دول العالم، ووجود مدرسة عليا للتعليم العالي تنطلق بها الدراسة بداية الموسم المقبل.

وأوضح بن زيان، أن القطاع يعمل على تعليم مادة الرياضيات بجلب مرشحين متميزين، الاهتمام بالمؤطرين وكيفية اختيارهم.

كما سيتم إنشاء أقسام للمتميزين في الاطوار الثلاث لانجاح المشروع، وتذليل كل العوائق والصعوبات.