قال وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، أن أهم ما ميّز الدخول الجامعي هو استقبال 280 ألف طالب جديد.

وأضاف بن زيان في كلمة بمناسبة الدخول الجامعي، أن الأخيرة تعززت ببناء قدذرات القطاع على الصعيدين البيداغوجي.

وأشار الوزير، إلى أن القطاع استلم 31 ألف مقعد بيداغوجي و15 ألف سرير قيد التجهيز.

وتابع الوزير في كلمته، أن كل عمليات التسجيل تمت في ظروف ملائمة وتميزت بالشفافية والانصاف.

وأكد بن زيان،أن التحولات العميقة التي تشهدها البلاد،جعلت الجامعة حاضنة لتكوين الكفاءات، وموطنا للتنوير الفكري والمعرفي وفضاء للاشعاع العلمي والثقافي.

وتطرق وزير التعليم العالي، إلى المهن الجديدة التي سيتطلبها شوق العمل في المستقبل، على غرار الرقمنة والروبوتيك وتحليل البيانات الضخمة.

ودعا المسؤول الأول في القطاع، كل الجامعات إلى ترشيد حوكمتها بتطوير أدائها التعليمي ورفع الكفاءات المعرفية والمهارية لخريجها.

بالاضافة إلى تعزيز منظومتها للبحث والابتكار وريادة الأعمال فضلا عن تطوير مراكزها ذات الصلة بمصادر المعلومات والمعرفة.