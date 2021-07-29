بن زيان: تعليق التربصات الداخلية في المستشفيات لطلبة الطب بداية من 1 أوت

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنه تقرر تعليق التربصات الداخلية للطلبة الداخليين في المؤسسات الإستشفائية.

وكتب الوزير على صفحته على الفايسبوك، أن القرار جاء استجابة للطلب الملح للطلبة الداخليين في المؤسسات الاستشفائية. وبالنظر للوضعية الصحية العامة في البلاد. حيث تقرر تعليق التربصات الداخلية الحالية، وبالتالي يمنح الطلبة عطلة مدتها شهر واحد ابتداء من 01 أوت 2021

أوأضاف الوزير، أن الطلبة الراغبين بإرادتهم مواصلة تربصهم خلال شهر أوت، فيسمح لهم بذلك بعد موافقة مسؤولي المؤسسات الإستشفائية المستقبلة. مع التقيد الصارم بإجراءات الوقاية الفردية والجماعية،ذات الصلة بالنشاطات الطبية.