بن زيان.. تقليص وثائق المنحة الجامعية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن القطاع شرع في تخفيف مكونات ملف المنحة الجامعية.

وأوضح بن زيان، أن النظام المعلوماتي ساهم إلى حد بعيد في تجسيد والاستغناء عن الكثير من الوثائق بملف المنحة الجامعية.

وأشار الوزير، إلى أن ملف المنحة كان يحتوي على أكثر من 9 وثيقة أساسية وبعض الأوراق التي تُطلَب حسب الحالة.

وكشف بن زيان، أن القطاع قام بتقليص عدد الوثائق إلى أقصى حد ممكن.

وأصبحت –يضيف الوزير-،مكونات الملف تقتصر على نسخة من شهادة البكالوريا تطلب مرة واحدة، وشهادة تسجيل الجامعي لإثبات الوضعية كل سنة.

إضافة إلى كشف مداخيل الأولياء السنوي وعدم الخضوع للضريبة وبعض الوثائق التي تُطلَب حسب وضعية الوالدين.

وأفاد المسؤول، أن الديوان والخدمات الجامعية يعمل لإيجاد آليات الفصل بوثيقة كشف عن مداخيل الأولياء مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وهذا –يقول الوزير-، بدراسة إمكانية وضع قاعدة بيانات تحت تصرفها دون اللجوء إلى استخراج الوثيقة وتمكنيها من سحبها الكترونيا.