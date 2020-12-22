 بن زيان.. صفحة الفايسبوك للاستفسار وليس لوضع الشكاوى

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن صفحة الفايسبوك، مخصصة للإعلام والاستفسار والتوجيه والإرشاد.

وأوضح الوزير، أن بالنسبة للقضايا المطلبية والتنظيمات والشكاوى فقد تم تخصيص لها أرضية رقمية للولوج اليها عبر فتح حساب.

واضاف بن زيان أنه يمكن طلب اللقاءات وتقديم التظلمات للمديرية أو المصلحة المعنية لتلقي الإجابات عن الانشغالات.

وذكر وزير التعليم العالي، “لاحظنا أن نفس الشخص يقوم بكتابة نفس الرسالة مئات المرات، وهو ما يشوش علينا قراءة الرسائل”.

ودعا الوزير المتعاملين مع الصفحة، إلى كتابة رسالتهم مرة واحدة حتى يتسنى الاطلاع بشكل جيد على كل الرسائل.