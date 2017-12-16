بن زية :”تحصلت على ضمانات ولست قلقا”

أكد الدولي الجزائري، ياسين بن زية، عدم تخوفه على مُستقبله مع “ليل”، رغم خضوع الإدارة للتحقيق من طرف السلطات الفرنسية.

وصرح قائد “لي دوغ” لجريدة “صوت الشمال” :”لست قلقا، لقد تحدثت مع الإدارة، وكل شيء على مايُرام من الناحية الإقتصادية”.

وأضاف :”خضوع الإدارة للتحقيق أمر طبيعي، ولايعني بأنها إرتكبت أي تجاوزات، والمُسيرون أكدوا بأن مشروعنا الطموح لايزال على قيد الحياة”.

وختم :”نحن مُركزون على الجانب الرياضي ونسعى لتقديم أفضل العروض على أرضية الميدان، من أجل تحسين مركزنا في الترتيب العام”.

وكان ليل، خضع لتحقيق من السلطات الفرنسية، للتأكد من حساباته المالية، وتوفره على السيولة لدفع رواتب اللاعبين وجميع العاملين بالفريق.