بن زية: “جئنا إلى أوغندا من أجل النقاط الثلاث”

وعد مهاجم الخضر، ياسين بن زية، الجماهير الجزائرية، بنقاط اللقاء المرتقب غدا الاثنين، أمام المضيف منتخب أوغندا، برسم رابع جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي تصريحات فور وصول بعثة المنتخب سهرة أمس السبت، إلى مدينة “كامبالا” الأوغندية، أوضح لاعب كاراباخ الأذربيجاني. بأن السفرية كانت في ظروف جيدة.

قبل أن يؤكد جاهزية الخضر، للإطاحة بأصحاب الديار، وقال: “نحن متنافسون، وجئنا إلى هنا من أجل النقاط الثلاث.. سنقدم كل شيء من أجل الفوز”.