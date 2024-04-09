اختير الدولي الجزائري، وهداف نادي كارباغ اغدام الأذربيجاني، ياسين بن زية، رابع أفضل لاعب إفريقي، في شهر مارس 2024.

وأطلق موقع “Foot Africa” المختص في أخبار الكرة في القارة السمراء، استفتاء لاختيار أفضل لاعب إفريقي للشهر الفارط، وشهد الاستفتاء مشاركة أزيد من 105 ألف شخص.

وتوّج بجائزة أفضل إفريقي مارس الماضي، الغيني سيرهو جيراسي. مهاجم شتوتغارت الألماني، بعد حصده نسبة 27.21% من الأصوات (28.698 صوت).

فيما عاد المركز الثاني للكونغولي، يوان ويسا، لاعب برينتفورد الانجليزي بنسبة 21.01% (22.146 صوت).

وحل الغابوني بيار أوباميانغ، مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في المركز الثالث لأفضل لاعب إفريقي لشهر مارس المنقضي، بنسبة 16.75 % (17.671 صوت).

بينما جاء الدولي الجزائري، ياسين بن زية، في المركز الرابع بعدما حصد 12 ألف و840 صوتا وبنسبة بلغت 12.17%.