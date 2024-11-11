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الرياضة

بن زية: “هدفنا الفوز على غينيا الاستوائية وليبيريا رغم أننا متأهلون مسبقا”

بقلم محمد لمين صحراوي
بن زية: “هدفنا الفوز على غينيا الاستوائية وليبيريا رغم أننا متأهلون مسبقا”
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أكد مهاجم “الخضر” ياسين بن زية، بأن المنتخب يراهن على حصد 6 نقاط، من مواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، بالرغم من أنه ضمن تأهله مسبقا.

وقال لاعب كاراباخ الأذربيجاني، في تصريحات اليوم الاثنين، من مطار هواري بومدين: “سنقدم أقصى ما لدينا من أجل الفوز باللقاءين”.

قبل أن يضيف بن زية: ” إفريقيا دائما صعبة، ورغم أننا تأهلنا مسبقا. سنحاول استغلال اللقاءين من أجل مواصلة كل التفاصيل التي بدأناها”.

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