بن زية يصل للمساهمة التهديفية العاشرة هذا الموسم

يواصل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، تألقه مع فريقه كاراباخ الأذربيجاني هذا الموسم. وتمكّن من الوصول للمساهمة التهديفية العاشرة هذا الموسم.

وقدّم لاعب الخضر بن زية تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه أمس الخميس أمام بودو غليمت النرويجي، في الجولة الرابعة من منافسة “الأوروبا ليغ”. وساهم في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفا سكور”، فإن بن زية وصل للمساهمة التهديفية العاشرة هذا الموسم. بتسجيله خمسة أهداف وصناعته خمسة أخرى.

كما تمكن ياسين بن زية من الوصول للمساهمة التهديفية رقم عشرين مع نادي كارباغ سنة 2024. بتسجيله 12 هدفاً وصنعه ثمانية أهداف.