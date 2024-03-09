بن زية يقود التشكيلة المثالية لـ”الأوروبا ليغ”

اختير الدولي الجزائري، ومهاجم نادي كاراباخ الأذربيجاني، ياسين بن زية، ضمن التشكيلة المثالية لذهاب الدور 16 من منافسة “الأوروبا ليغ”.

وكان بن زية، قد خطف الأنظار في مواجهة متصدر الدوري الألماني، باير ليفركوزن، في المواجهة التي انتهت بثنائية لمثلها، وشهدت تسجيل مهاجم الخضر، هدفا لناديه.

وكشف مؤشر “هوسكورد” المختص في الإحصاء. عن تشكيلة المثالية الخاصة بالدور 16 للدوري الأوروبي، والتي شهدت تواجد بن زية، بتقييم 8/10.

للإشارة فإن خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي. يقدم مستويات راقية رفقة ناديه الأذربيجاني. بتسجيله 11 هدفا وصناعة 7 خلال 30 مباراة هذا الموسم ما بين الدوري المحلي و”الأوروبا ليغ”.