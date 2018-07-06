“بن زية” يُطلق تصريحا مُفاجئا بخصوص “ماجر”!

أطلق الدولي الجزائري، ياسين بن زية، تصريحا غريبا لأحد الصحف الفرنسية، أبان بأنه بعيد كل البعد عن يوميات المُنتخب الوطني.

وقال مُهاجم “ليل” :”المنتخب الوطني حاليا في فترة إعادة بناء، ولا أمتلك أي إتصال بالمدرب، رابح ماجر”.

وظهر، خريج مدرسة “أولمبيك ليون”، بأنه لايعلم تماما بأن صاحب الكعب الذهبي، قد تعرض للإقالة بصفة رسمية من طرف “الفاف”.

وبعيدا عن “الخضر”، أكد صاحب الـ23 عاما بأنه لم يحدد وجهته المُستقبلية، رغم تأكيده على إرتياحه مع أبناء الشمال.

وأوضح اللاعب مُتعدد المناصب، بأنه لايعارض الإستمرار مع “ليل”، كما أنه لايعارض خوض تجربة جديدة خارج “ليغزاغون”.