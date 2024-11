بن سبعيني: “أنهينا سنة 2024 بطريقة مثالية”

ثمّن المدافع الدولي الجزائري، ولاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، مشوار “الخضر” في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر بن سبعيني، صورة له من مباراة أمس، التي فاز بها المنتخب بخماسية لهدف على نظيره الليبيري، في ختام التصفيات، وأرفقها بتعليق قال فيه: “طريقة مثالية لإنهاء التوقف الدولي الأخير هذا العام.. نراكم يا رفاق سنة 2025”.

للإشارة فإن لاعبي “الخضر” الذين ضمنوا التأهل إلى “كان” 2025، في صدارة المجموعة الـ 5 بـ 16 نقطة. سيلتقون مجددا شهر مارس القادم، لمواصلة غمار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيسافر المنتخب يوم 19 مارس إلى بوتسوانا، ضمن الجولة الـ 5 من تصفيات المونديال، . استضافة موزمبيق، يوم الـ 22، في الجولة الـ 6 لذات المنافسة.

ويتصدر أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، المجموعة الـ 7 لتصفيات المونديال، بـ 9 نقاط مناصفة مع موزمبيق، بـ 3 انتصارات وهزيمة مفاجئة داخل الديار أمام غينيا، في الجولة الـ 3.

perfect way to end the last international break this year 🇩🇿

See you guys 2025 🫶🏼 @LesVerts pic.twitter.com/xjohJxQLsP

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) November 18, 2024