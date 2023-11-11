إعــــلانات
الرياضة

بن سبعيني احتياطيا مع دورتموند لثالث مرة تواليا

بقلم محمد لمين صحراوي
بن سبعيني احتياطيا مع دورتموند لثالث مرة تواليا
  • 141
  • 0

غاب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب نادي بوروسيا دورتموند، إيدين تيريزيك، لمواجهة اليوم السبت، أمام المضيف شتوتغارت.

ويحل دورتموند اليوم السبت ضيفا على شتوتغارت. برسم الجولة الـ 11 من “البوندسليغا” وهي المواجهة التي شهدت تواجد بن سبعيني في قائمة الاحتياط.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها بن سبعيني. من التشكيلة الأساسية لدورتموند، بعد الأولى أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني. والثانية أمام نيوكاسل الانجليزي في “الشامبينز ليغ” دون أن يشارك في أي دقيقة خلال المواجهتين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8LB2U
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر