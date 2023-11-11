بن سبعيني احتياطيا مع دورتموند لثالث مرة تواليا

غاب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدرب نادي بوروسيا دورتموند، إيدين تيريزيك، لمواجهة اليوم السبت، أمام المضيف شتوتغارت.

ويحل دورتموند اليوم السبت ضيفا على شتوتغارت. برسم الجولة الـ 11 من “البوندسليغا” وهي المواجهة التي شهدت تواجد بن سبعيني في قائمة الاحتياط.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها بن سبعيني. من التشكيلة الأساسية لدورتموند، بعد الأولى أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني. والثانية أمام نيوكاسل الانجليزي في “الشامبينز ليغ” دون أن يشارك في أي دقيقة خلال المواجهتين.