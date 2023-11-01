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الرياضة

بن سبعيني مُهدد بفقدان مكانته الأساسية مع دورتموند

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن سبعيني مُهدد بفقدان مكانته الأساسية مع دورتموند
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كشفت تقارير إعلامية ألمانية، أمس الثلاثاء، عن عزم مدرب بوروسيا دورتموند إيدين تيريزيك القيام بالعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية.

ووفقا لصحيفة “بيلد“، فإن مكانة رامي بن سبعيني الأساسية مع الفريق الأسود والأصفر أصبحت مهددة، خاصة بعد مستواه في المواجهة الأخيرة أمام فرانكفورت.

وأوضح المصدر، أن الطاقم الفني لدورتموند يفكر في التعاقد مع لاعب جديد لمنافسة اللاعب الجزائري.

كما أكدت “بيلد” في تقريرها، أن لاعب الخضر، لم على مستوى التطلعات ولم يستطع تقديم مستويات قوية على الجانب الهجومي مماثلة للاعب السابق رافاييل غيريرو.

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