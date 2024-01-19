بن سبعيني: “لا يهمنا توقيت المباراة ولا حضور الجمهور البوركينابي”

طمأن مدافع الخضر، رامي بن سبعيني، الجمهور الجزائري، بخصوص الظروف التي ستلعب فيها مباراة يوم غد السبت، أمام بوركينافاسو، برسم الجولة الـ 2، لـ”كان” كوت ديفوار.

وسئل بن سبعيني، خلال المنطقة المختلطة اليوم الجمعة. عن إمكانية تأثر المنتخب بتوقيت اللقاء، ورد: “ليست أول مرة نلعب فيها على الساعة 14:00 أو 15:00، أظن أننا اعتدنا على هذا المناخ”.

قبل أن يعرج مدافع بوروسيا دورتموند الألماني. للحديث عن الحضور الغفير لأنصار بوركينافاسو. المرتقب في لقاء الغد، بالنظر إلى القرب الجغرافي بين هذا البلد وكوت ديفوار. وقال: “فيما يخص أنصارهم لا أظن أن هذا سيسبب لنا مشاكل”.

وختم بن سبعيني: “ما بديناش البارح.. لعبنا في ملاعب صعبة وماخ صعب وكل الأنصار ضدنا ومرت الأمور على ما يرام”.