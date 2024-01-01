بن سبعيني يوجه نصيحة لجماهير الخضر

وجّه مدافع الخضر ونجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، نصيحة إلى الجماهير الجزائرية، التي تحضر للتنقل إلى كوت ديفوار.

وفي تصريحات أدلى بها من مطار العاصمة الطوغولية “لومي”، اليوم الاثنين. أين سيقيم الخضر، تربصهم الخاص بالـ”كان” قال بن سبعيني: “أقول لهم يجب أن تأخذوا احتياطاكم”.

مضيفا: “لا أدري نوع الدواء الذي يجب أن يأخذوه، ولكن عليهمم أخذه وأن يكونوا حذيرين. وأتمنى الشفاء لخبيب (يقصد اليوتيوبر الجزائري خبيب كواس الذي أصيب بالمالاريا مؤخرا خلال تواجد بساحل العاج)”.