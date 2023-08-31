بن سبعيني: “لم أبلغ بعد قمة مستواي ودورتموند سيعود بقوة”

تحدث الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن مستواه مع بداية الموسم الجاري، كما أكد ثقته في عودة فريقه بقوة في القريب العاجل.

وصرح بن سبعيني، للموقع الرسمي لنادي بوريسيا دورتموند: “أدرك بأنني لست في قمة مستواي بنسبة 100%، وأنه بامكاني تقديم المزيد”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “بالنسبة للفريق أعترف أننا سجلنا انطلاقة موسم صعبة نوعا ما، تلاها تعادلنا أمام بوخوم خارج الديار”

وتابع رامي بن سبعيني: “لست قلقا على الفريق، كوني واثق من قدرتنا على العودة بقوة في القريب العاجل”.