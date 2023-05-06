بن سبعيني ممررا حاسما في لقاء غلادباخ وبوخوم

قدم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، تمريرة هدف السبق، في مباراة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، الجارية حاليا أمام الضيف بوخوم، برسم الجولة الـ 31 من البوندسليغا.

وفي الدقيقة الـ 35 وزع بن سبعيني، الذي سجل عودته اليوم السبت للمشاركة أساسيا. بعدما غاب عن لقاء الجولة الماضية، أمام شتوتغارت بداعي الإصابة. كرة على طبق لزميله جوناس هوفمان، الذي أسكنها في شباك بوخوم.

وتعد تمريرة بن سبعيني أمام بوخوم، الأولى له هذا الموسم رفقة غلادباخ، مقابل تسجيله 6 أهداف، بواقع 5 في “البوندسليغا” وواحد في كأس ألمانيا.

GOAL | Monchengladbach 1-0 Bochum | Jonas Hofmannpic.twitter.com/9UqypWoZKn

— VAR Tático (@vartatico) May 6, 2023