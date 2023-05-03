بن سبعيني يتعافى ويعود إلى تدريبات غلادباخ

عاد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، إلى أجواء تدريبات ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد غيابه لـ 10 أيام كاملة بداعي الإصابة.

وكان مدافع الخضر، قد تعرض يوم الـ 23 أفريل الماضي، لإصابة في لقاء الجولة 29 من “البوندسليغا” أمام يونيون برلين، جعلته يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ 69.

وسجل بن سبعيني، أمس الثلاثاء، حضوره في تدريبات غلادباخ. الخاصة بمباراة الجولة الـ 31 المقررة السبت أمام بوخوم. بعدما ضيع اللقاء الماضي أمام شتوتغارت.

ونقل الموقع الرسمي، للنادي الألماني، تصريحات لمدرب الفريق دانييل فارك، تحدث فيها عن عودة بن سبعيني، رفقة الفرنسي تورام، مؤكدا بأن الثنائي تدرب بشكل عادي خلال حصة أمس، قبل أن ينسحب في آخر الحصة.