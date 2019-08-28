بن سبعيني مُطالب بالصبر في غلادباخ

سيكون الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مُطالبا بالصبر، قبل الحصول على فُرصته رفقة ناديه الجديد بوروسيا مونشنغلادباخ.

وأوضح تقرير لـ”rp online” الألمانية، بأن المدرب ماركو روس، غير مُستعجل للإعتماد على المُدافع بن سبعيني.

ولم يسترجع إبن قسنطينة جاهزيته البدنية الى حد الساعة، وهو الذي إلتحق بتحضيرات “الفوهلن” مُتأخرا بسبب مُشاركته في الكان.

وإكتفى اليساري بالجلوس على كُرسي الإحتياط خلال الجولة الماضية من البوندسليغا، دون أن يتحصل على فُرصته.

وتؤكد كل المُعطيات بأن خريج مدرسة بارادو، سيعيش نفس السيناريو، نهاية هذا الأسبوع عند إستقبال زملائه للايبزيغ، بعد غد الجمعة.