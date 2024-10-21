بن سبعيني وفايزر ضمن تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا”

تواجد الثنائي الجزائري، رامي بن سبعيني، لاعب بوروسيا دورتموند وميتشل فايزر، مدافع فيردر بريمن، ضمن تشكيلة الأسبوع في “البوندسليغا”.

ونشر موقع “تراسفير ماركت” المختص في انتقالات اللاعبين. تشكيلة المثالية للجولة الـ 7 من الدوري الألماني، التي اختتمت أمس الأحد، وعرفت التشكيلة تواجد بن سبعيني وفايزر.

وكان بن سبعيني، قد ساهم في انتصار دورتموند الصعب أمام سانت باولي. بتسجيله هدف السبق، في لقاء انتهى لصالح ناديه بنتيجة 2-1.

بينما بصم فايزر، المرشح للالتحاق بـ “الخضر” في تربص نوفمبر القادم، على هدف وتمريرة حاسمة. في انتصار بريمن بنتيجة 4-2، أمام فولسبورغ، الذي يضم في صفوفه الدولي الآخر، محمد أمين عمورة.