بن سبعيني يبدي حماسه في تدريبات بوروسيا دورتموند تحسبا للموسم الجديد

أبدى المدافع الدولي الجزائري ونادي بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، رامي بن سبعيني، عن حماس كبير خلال تدريبات فريقه التحضيرية للموسم الجديد.

ونشر بن سبعيني عبر حسابه الرسمي على تويتر، صور للتدريبات التي خاضها اليوم مع فريقه، وعلق:”مرحبا بوروسيا دورتموند.. هيا بنا لنبدأ”.

يجدر الإشارة، سيبدأ بن سبعيني مغامرته مع دورتموند في المنافسات الرسمية بتاريخ 18 أوت المقبل، برسم إنطلاق البوندسليغا 2023.2024.