بن سبعيني يحمل رقم أساطير دورتموند

اختار الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، حمل الرقم الـ 5 في ناديه الجديد بوروسيا دورتموند الألماني، الذي التحق به الصيف الجاري، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع غلادباخ.

وكشف موقع “سكاي سبورت” الألماني، بأن بن سبعيني، سيحمل الرقم 5، في دورتموند، مبرزا بأن هذا الرقم، هو رقم أساطير النادي، على غرار يورغن كولر وسيباستيان كيل، المدير الرياضي الحالي للنادي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مدافع الخضر، يطمح للسير على خطى الثنائي كيل وكولر، ليكون أحد أبرز المدافعين في العملاق الألماني.