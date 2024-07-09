بن سبعيني يتلقى أخبارا سارة في دورتموند

تلقى الدولي الجزائري، ونجم دفاع نادي بوروسيا الألماني، رامي بن سبعيني، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويسعى مدافع الخضر، لاستغلال فترة التحضيرات الصيفية الحالية. للعودة بقوة بعدما انتهى موسمه قبل الأوان، عقب إصابته في تربص المنتخب شهر مارس الجاري.

وكشف حساب “Univers Dortmund” على منصة “إكس” نقلا عن شبكة “سكاي سبورت” بأن بن سبعيني، سيبدأ الموسم الجديد من “البوندسليغا” أساسيا.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن المدرب الجديد لدورتموند نوري شاهين. يعول كثيرا على مدافع الخضر، ويأمل في أن ينجح الأخير، في استعادة إمكانياته البدنية والفنية.