بن سبعيني يحظى بإشادة كبيرة من مدرب دورتموند

تلقى مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، إشادة كبيرة من مدربه في ناديه الجديد بوروسيا دورتموند، إدين تيرزيك.

وعقب تألقه في ودية يوم الخميس الفارط، أمام نادي تشيلسي الانجليزي، تحدث تيرزيك، عن مستوى بن سبعيني قائلا: “رامي جاء في الأيام الأولى وأظهر الكثير في التدريبات، ونحن سعداء جدا”.

مضيفا في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لدورتموند: “في اللعب، وكأن المنافس يمشي على قدمه.. تعرض لإصابة على مستوى الساق (يقصد بن سبعيني) ولكنه أصر على مواصلة اللعب”.

وختم التقني الألماني: “رامي شجاع جدا في الهجوم وأظهر ذلك مرار وتكرار وكان أيضا جيدا في الدفاع.. نتمى أن يواصل هكذا”.