بن سبعيني يزف أخبارا سارة لبيتكوفيتش

زفّ مدافع الخضر، ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، أخبارا سارة، للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وسجّل بن سبعيني، عودته رسميا إلى أجواء التدريبات الجماعية لناديه بوروسيا دورتموند. لأول مرة منذ إصابته الخطيرة على مستوى الركبة شهر مارس الفارط، في تربص الخضر.

وشارك الدولي الجزائري، بشكل عادي في تدريبات دورتموند أمس الثلاثاء. في إطار التربص التحضيري الجاري بالعاصمة التايلاندية “بانكوك” تحسبا للموسم المقبل.

ومن دون شك، فإن عودة بن سبعيني، ستريح الناخب الوطني. بيتكوفيتش، قبل التربص القادم المقرر شهر سبتمبر، والذي تتخلله مواجهتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

ولم يتوان بن سبعيني، في التعبير عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى أجواء التدريبات الجماعية، ونشر صورة له من التدريبات، في حسابه الشخصي على منصة “إكس” وأرفقها بتعليق: “أخيرا رفقة المجموعة”.