بن سبعيني يضيّع مواجهة غلادباخ وليفركوزن لهذا السبب

ترسم غياب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن المباراة القادمة لناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، في الدوري الألماني، أمام باير ليفركوزن.

ويرتقب أن يحل غلادباخ، يوم الأحد المقبل، 21 ماي الجاري. ضيفا على باير ليفركوزن، برسم الجولة الـ 33 من “البوندسليغا” وهي المواجهة التي سيغيب عنها مدافع الخضر بداعي العقوبة.

وكشف موقع “ligainsider” الألماني اليوم الأحد. بأن الانذار الذي تلقاه بن سبعيني، في لقاء أمس، أمام بوروسيا دورتموند، هو الخامس له هذا الموسم، ما يعني غيابه آليا لمباراة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدافع بارادو السابق، سجل هدفا من ركلة جزاء في هزيمة غلادباخ أمس، بنتيجة 5-2 أمام دورتمود، في الدقيقة 75، قبل أن يتلقى بطاقة صفراء بعدها بدقيقتين فقط.