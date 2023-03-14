بن سبعيني يعتذر عن سقطته المثيرة للجدل

قدم الدولي الجزائري، ومدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني، بعد وقوعه في المحظور، وشتمه حكم لقاء ناديه أمام فرايورغ، يوم الـ 4 مارس الجاري.

وكان بن سبعيني، قد تعرض للطرد يومها، بعد حصوله على انذارين متتاليتين، وتلفظ في طريقه نحو غرف تغيير الملابس، بألفاظ غير لائقة في حق الحكم “بينجامين براند” وهي السقطة التي صنعت جدلا واسعا في ألمانيا.

وفتح الاتحاد الألماني على اثر تلك الحادثة تحقيقا ضد بن سبعيني، انتهى بتغريم الأخير بـ 15 ألف أورو، مع توقيفه لمواجهتين.

وأطل الدولي الجزائري، على متابعيه بمنشور على “أنستغرام” اليوم الثلاثاء، بعد 10 أيام من الحادثة، قدم من خلاله اعتذاراته على ما بدر منه اتجاه الحكم.

وقال بن سبعيني: “كنت بحاجة لبعض الوقت للتفكير فيما حدث، كرة القدم هي رياضة مليئة بالعواطف، تريد إعطاء كل شيء لتحقيق الفوز، حتى تكون اللعبة في صفك، وأحيانا في مباراة صعبة تشعر بأنه يتم التعامل معك بشكل غير عادل حتى في أصغر القرارات، خاصة عندما لا يمكنك مساعدة فريقك. ”

وختم لاعب الخضر: ” أنا آسف للغاية لأنني تسببت في مشاكل لفريقي وأريد أن أعتذر عن ردة فعلي، والتي أظهرت صورة عني لا أفتخر بها تماما”.