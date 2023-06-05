بن سبعيني يلتحق بصفوف بوريسيا دورتموند

أعلن نادي بوريسيا دورتموند الألماني،اليوم الإثنين، عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري ونادي بوريسيا مونشنغلادباخ الأسبق رامي بن سبعيني.

وحسب بيان بوريسيا دورتموند عبر موقعه الرسمي، فإن صفقة إنتقال لاعب الخضر بن سبعيني لصفوف النادي الأصفر مجانية، ولمدة أربع سنوات.

كما أضاف البيان، أن بن سبعيني يُعد أول صفقة في صفوف دورتموند في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبخصوص إنتقاله لفريقه الجديد، صرح لاعب المنتخب الوطني بن سبعيني للموقع بوريسيا دورتموند:”شعرت بأجواء إستثنائية في ملعب سيغنال إيدونا بارك”.

وأضاف بن سبعيني:”لا يسعني الإنتظار حتي أكون جزءً من بوريسيا دورتموند، ولست مضطرًا لقول الكثير من الكلمات حول تألق بوروسيا دورتموند”.

وتابع اللاعب حديثه:”متأكد من قدرة بوريسيا دورتموند على المنافسة على الألقاب، وأتشوق لتجربة الأجواء هنا”.