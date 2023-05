بن سبعيني يجتاز الفحص الطبي ويوقّع رسميا مع دورتموند!

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات كرة القدم. بأن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، وقع رسميا على عقد مع نادي بوروسيا دورتموند.

وفي تغريدة نشرها اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قال رومانو: “رامي بن سبعيني وقع على وثائق واجتاز الفحص الطبي”.

كما أضاف ذات الصحفي: “لقد أصبح أخيرا لاعبا جديدا في بوروسيا دورتموند في انتقال مجاني من غلادباخ”

وفي المقابل، أبرز فابريزيو رومانو، بأن الإعلان عن صفقة التحاق مدافع الخضر. بوصيف “البوندسليغا” سيتم الإعلان عنه في بيان رسمي من إدارة الفريق قريبا.

وختم الصحفي الإيطالي: “سيحل بن سبعيني محل اللاعب غيريرو، الذي غادر الفريق بعد نهاية عقده”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023