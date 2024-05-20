بن سبعيني ينفرد برقم مميز في “البوندسليغا”

انفرد الدولي الجزائري، ولاعب نادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، برقم مميز في منافسة “البوندسليغا” بالرغم من غيابه الطويل بداعي الإصابة.

وكشفت إحصائية نشرها مؤشر “سوفاسكور” المختص بأن خريج مدرسة أتليتيك بارادو. أنهى موسمه في “البوندسليغا”. كصاحب أعلى نسبة ربح للالتحام بين كل اللاعبين الذين وصلوا لـ 100 ربح للصراعات الثنائية على الأقل بواقع 71,3%.

وضيّع بن سبعيني، آخر 8 لقاءات لناديه في الدوري الألماني، و4 أخرى في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته مارس الماضي، في ودية الخضر وبوليفيا. ضمن الدورة الودية التي احتضنتها الجزائر، بمشاركة آندورا وجنوب إفريقيا.