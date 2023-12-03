بن ستيتي يستعيد الحارسة بن عبد الله وغياب بوهني يتواصل

يواصل المنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب فريد بن ستيتي، تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره البورندي، غدا الاثنين، لحساب إياب الدور الأخير المؤهل لنهائيات أمم إفريقيا 2024،

وتستضيف سيدات الخضر، غدا الاثنين، بداية من الساعة 17:00، نظيراتهن من بورندي، بملعب 5 جويلية 62، بعدما حققن الفوز على ذات الملعب ذهابا بنتيجة 5-1 الخميس الماضي.

وخاضت عصر أمس السبت، التشكيلة الوطنية، حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى. والتي شهدت اندماج الحارسة آمال بن عبد الله، بعدما تخلصت من الإصابة التي حرمتها من حصة الجمعة. فيما تواصل غياب المهاجمة نعيمة بوهني، التي مازالت تعاني من بعض الآلام على مستوى ركبتها اليسرى.

واختمت حصة أمس، بمباراة تطبيقية بين اللاعبات، فيما برمج مدرب الحراس، مامادو مختار، تمارين خاصة لحارسات الخضر الثلاث. كلوي نازي وآمال بن عبد الله وآمال صالح.