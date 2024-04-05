بن سماعين: “تجاوزنا مرحلة الفراغ وسننافس على الدوبلي”

ثمن مساعد مدرب شباب بلوزداد، صابر بن سماعين، فوز ناديه أمس الخميس، أمام الضيف وفاق سطيف، في قمة الجولة الـ 22 من البطولة المحترفة.

وقال بن سماعين، عقب الفوز: “ممرنا بفترة صعبة للغاية ومرحلة فراغ رهيبة، ولكن مباراة سطيف أكدت بأننا تجاوزنا تلك المرحلة، بما أننا حققنا رابع انتصار تواليا بين البطولة والكأس”.

وفي تصريحات خص بها صفحة النادي، أكد مساعد باكيتا. بأن الشباب لن يفرط في لقب البطولة، وقال: “هذا الانتصار سيحفزنا من أجل مواصلة حصد النتائج الايجابية خاصة على مستوى الكأس وحتى البطولة”.

وواصل صابر بن سماعين: “حظوظنا في المنافسة على لقب بطولة الموسم الحالي. لا تزال قائمة، خاصة وأننا نملك لقاءين متأخرين. الأمر الذي يجعلنا محفزون دائما لتحقيق نتائج ايجابية”.

وختم المدرب المساعد للشباب: “الوفاق منافس مباشر لنا ولهذا كان يجب علينا الفوز، قدمنا مباراة جيدة لاسيما في شوطها الثاني.. هذا الفوز سيجعلنا نعمل بأرحية ونثبت وضعيتنا في البطولة”.