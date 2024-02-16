صابر بن سماعين: “لاعبونا كلهم عزم على الإطاحة بالأهلي”

أكد المدرب المساعد في شباب بلوزداد، صابر بن سماعين، جاهزية رفقاء حسين سالمي، للموعد الهام المرتقب، سهرة اليوم الجمعة، أمام الضيف الأهلي المصري.

ويستقبل “أبناء لعقيبة” الأهلي، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 4 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، والتي لم تلعب في موعدها المحدد، بسبب مشاركة النادي المصري، في مونديال الأندية.

وأوضح بن سماعين، بأن الشباب قام بتحضيرات في المستوى لهذا الموعد. مضيفا: “قمنا بتربص لـ 3 أيام بمركز سيدي موسى. بهدف وضع اللاعبين في أعلى تركيز وبعيدا عن الضغوطات التي تحوم حول اللقاء”.

قبل أن يضيف ذات المتحدث في تصريحات إذاعية: “اللاعبون كلهم إرادة وتركيز من أجل تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز”.

وختم بن سماعين: “نعلم بأن الفريق الذي سيفوز باللقاء سيصنع الفارق في المجموعة. ويضع نفسه في أريحية، وسنقدم كل شيء من أجل النقاط الثلاث”.