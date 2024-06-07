بن سماعين: “وضعية المولودية لا تهمنا وهدفنا الحفاظ على الوصافة”

أكد صابر بن سماعين، المدرب المساعد، في شباب بلوزداد، بأن فريقه لا يفكر في وضعية الغريم مولودية الجزائر، بصفته بطلا للدوري، قبل الصدام المرتقب اليوم الجمعة بين الفريقان.

ورد بن سماعين عن تصريحات المنسق العام للمولودية، خزروني، التي قال فيها. إن ناديه سيلعب الداربي، المندرج ضمن الجولة 28. من دون أي حافز: “المولودية ستلعب في ثوب البطل، ونحن أكثر فريق يحتاج النقاط الثلاث”.

قبل أن يستدرك: “لكن بالنظر إلى مشوار المولودية التي لم تخسر كثيرا هذا الموسم. أتوقع أنها ستحاول الحفاظ على هذه السلسلة، ولا أظن أنها ستلعب مباراة شكلية، خاصة أمام شباب بلوزداد”.

كما أبرز مساعد باكيتا، بأن المولودية تفكر في الفوز بجميع اللقاءات. قبل أن يستدرك: “لكن نحن حضرنا جيدا من أجل تقديم مباراة جميلة أمام فريق قوي. سيطر على البطولة ولا نأخذ أمور أخرى بعين الاعتبار”.

وختم بن سماعين تصريحاته التي خص بها الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة: “الاعتبار الوحيد الذي نفكر فيه هو اللعب بكل قوة، من أجل الحفاظ على مركزنا في الترتيب”.